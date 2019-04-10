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Более 10 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Ростове

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Более 10 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Ростове

Ростов-на-Дону, 10 апреля. По меньшей мере 13 человек пострадали при столкновении двух маршрутных автобусов в Ростове-на-Дону, сообщил Федеральному агентству новостей источник.

За медицинской помощью обратились водитель «АИ» и девять его пассажиров, а также три пассажира автобуса «МАЗ».

«Врачи всех осматривают. По последним данным, в аварии пострадали 13 человек», — сообщил собеседник агентства.

По данным полиции, автомобильная авария случалась около 11 часов утра во вторник. Что стало причиной дорожного происшествия, не уточняется. В настоящее время специалисты выяснят обстоятельства ДТП.

Автор: Данила Копп
Источник: Федеральное агентство новостей
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