Более 10 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Ростове

Ростов-на-Дону, 10 апреля. По меньшей мере 13 человек пострадали при столкновении двух маршрутных автобусов в Ростове-на-Дону, сообщил Федеральному агентству новостей источник.

За медицинской помощью обратились водитель «АИ» и девять его пассажиров, а также три пассажира автобуса «МАЗ».

«Врачи всех осматривают. По последним данным, в аварии пострадали 13 человек», — сообщил собеседник агентства.

По данным полиции, автомобильная авария случалась около 11 часов утра во вторник. Что стало причиной дорожного происшествия, не уточняется. В настоящее время специалисты выяснят обстоятельства ДТП.