Пугачева держит в секрете все детали юбилейного концерта

Москва, 10 апреля. Алла Пугачева, которая через неделю выступит в Кремлевском дворце, держит в секрете программу своего концерта. Выступление Пугачевой будет приурочено к 70-летию артистки. В течение десяти лет Пугачева не гастролировала и не выпускала сольные программы.

В окружении певицы ничего не рассказывают о предстоящем шоу, говорят только, что это будет сверхкрасочный спектакль, который удивит публику. По словам Филиппа Киркорова, Пугачева все держит в страшном секрете, пишет KP.ru.

«Мы [артисты] ничего не знаем, мы в ожидании чуда, как и все», — сказал Киркоров.

Тем временем в Сети ходят слухи, что концерт 17 апреля будет идти под фонограмму. Злые языки обсуждают, что Пугачева не в восторге от своего голоса, а новые песни якобы знает еще недостаточно хорошо, сообщает портал Dni.ru. В марте Максим Галкин опубликовал в Instagram видео с мероприятия, на котором Пугачева исполнила песню «Женщина, которая поет». Многим подписчикам юмориста показалось, что вокал певицы стал намного хуже, пишет «Утро.ру».

Напомним, ранее стало известно, что все билеты на юбилейный концерт Пугачевой были раскуплены за сутки. По данным СМИ, телеведущая Ксения Собчак приобрела два билета в партер за 500 тысяч рублей.

В понедельник, 15 апреля, Алле Пугачевой исполнится 70 лет.