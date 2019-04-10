Президент Ирака призвал Россию принять участие в восстановлении республики

Багдад, 10 апреля. Президент Ирака Бархам Салех призвал Россию принять участие в восстановлении республики, а также инвестировать в нефтегазовый сектор. Об этом иракский лидер заявил в ходе встречи с заместителем главы МИД России Михаилом Богдановым.

«Его превосходительство призвал российскую сторону эффективно участвовать в восстановлении Ирака и инвестировать в нефтегазовый и энергетический секторы», — сообщает пресс-служба президента Ирака.

Салех выразил заинтересованность в дальнейшем развитии отношений между Ираком и Россией. По его словам, Багдад надеется на укрепление политических, экономических и инвестиционных связей с Россией. Кроме того, президент Ирака заявил о необходимости согласованных усилий в борьбе с терроризмом.

В свою очередь Богданов передал Салеху приветствие президента России Владимира Путина, а также проинформировал о намерении российской стороны развивать отношения между РФ и Ираком.

Напомним, в 2003 году войска США и Великобритании вторглись в Ирак. Поводом для интервенции стала предполагаемая разработка Ираком ядерного и биологического оружия. Итогом военного вторжения стало свержение иракского правительства и казнь Саддама Хусейна. После этого Ирак погрузился в хаос, республика потеряла суверенитет и контроль над добычей нефти на своей территории. При этом дестабилизация ситуации в Ираке способствовала развитию радикальных исламистских группировок на Ближнем Востоке.