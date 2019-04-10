Беглов ответил на вопрос об участии в предстоящих выборах главы Петербурга

Санкт-Петербург, 10 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов заявил, что в настоящее время рано говорить о возможности его участия в предстоящих выборах главы региона.

«Рано об этом говорить, надо работать», — заявил врио главы Петербурга представителям СМИ в среду, отвечая на вопрос о том, принято ли решение по поводу участия в выборах.

Ранее в этот день президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Северной столицы. Глава государства осмотрел с Бегловым отреставрированную церковь Вознесения Христова.

Кроме того, российский президент поддержал план развития транспортной инфраструктуры города, о котором доложил ему врио руководителя города. Беглов рассказал главе РФ о договоренности с «Российскими железными дорогами» построить за пять лет шесть путепроводов, которые позволят улучшить дорожную сеть​​​.

Лидер РФ обратил внимание на то, что в российской столице такая практика уже реализуется, отметив, что ее можно копировать, поскольку «система очень эффективно работает».

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года.

Путин прибыл в Петербург 9 апреля для участия в пятом Международном арктическом форуме, где встретился с лидерами ряда стран.