Путин провел встречу с Бегловым

Санкт-Петербург, 10 апреля. Президент России Владимир Путин во время визита в Петербург провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора города Александром Бегловым. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Владимир Путин и Александр Беглов обсудили актуальные вопросы развития Северной столицы.

Напомним, президент России прибыл в Петербург на Международный арктический форум. Российский лидер принял участие в пленарном заседании мероприятия, а также провел ряд встреч с зарубежными гостями форума.