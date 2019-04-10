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Россия

Путин провел встречу с Бегловым

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Путин провел встречу с Бегловым

Санкт-Петербург, 10 апреля. Президент России Владимир Путин во время визита в Петербург провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора города Александром Бегловым. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Владимир Путин и Александр Беглов обсудили актуальные вопросы развития Северной столицы.

Напомним, президент России прибыл в Петербург на Международный арктический форум. Российский лидер принял участие в пленарном заседании мероприятия, а также провел ряд встреч с зарубежными гостями форума.

Автор: Регина Пак
Источник: сайт Кремля
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