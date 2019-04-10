Предшественника iPhone 1993 года показали на видео

Нью-Йорк, 10 апреля. Известный блогер Сонни Диксон показал на видео работающий прототип Apple W.A.L.T. (Wizzy Active Lifestyle Telephone) — устройство, представляющее собой симбиоз планшета и телефона с большим сенсорным экраном и стилусом.

По его словам, анонсировали предшественника iPhone еще в 1993 году на выставке Macworld, которая прошла в Бостоне. Гаджет совмещал в себе функции факса, позволял настраивать мелодию звонка, мог идентифицировать абонента и даже предлагал доступ к банковским услугам.

W.A.L.T. разработали в сотрудничестве с BellSouth. Устройство было изготовлено из компонентов компьютера PowerBook 100 и работало на специальной версии Mac OS 6, настроенной специально для этого гаджета.

Американская компания так и не запустила массовое производство телефона-планшета, однако несколько экземпляров можно было приобрести по очень высокой цене.

Ранее стало известно, что компания Apple планирует выпустить компактный iPhone в 2020 году. Как сообщают СМИ, диагональ экрана новой модели смартфона составит 5,42 дюйма.

Оригинальный iPhone SE вышел в 2015 году. В настоящее время эта модель является самой компактной в линейке смартфонов Apple, которую компания продолжает поддерживать. Производство iPhone SE было прекращено после анонса модели XS.

Кроме того, аналитик Минг-Чи Куо сообщил о планах американской компании оснастить iPhone, который планируют выпустить в этом году, реверсивной беспроводной зарядкой.