Медведчук объяснил, почему кандидатам в президенты не нужен мир в Донбассе

Киев, 10 апреля. Кандидатам в президенты Украины Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко не нужен мир в Донбассе, заявил глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Ни Зеленский, ни Порошенко, в отличие от большинства украинцев, не заинтересованы в установлении мира, прекращении боевых действий и возращении Донбасса», — говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте партии.

По мнению Медведчука, в предвыборной гонке кандидаты «устроили конкурс «кто больший русофоб». Политик заметил, что как Порошенко, так и Зеленский заявляют, что не намерены вести переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Медведчук отметил, что этой позицией политика обоих кандидатов схожа.

«Отказ от прямых переговоров с Донецком и Луганском, где проживают граждане Украины, означает отсутствие результата – мира», — подчеркнул он.

Выборы президента Украины прошли 31 марта, однако ни один из кандидатов не набрал количества голосов, необходимого для победы. Второй тур назначен на 21 апреля. В него прошли действующий глава государства Петр Порошенко и украинский шоумен и актер Владимир Зеленский.

Ранее представители избирательного штаба Зеленского назвали 10 первых решений, которые актер примет случае победы на выборах. В частности, кандидат намерен вывести из переговорного процесса по Донбассу Медведчука. Как заверили представители Зеленского, он готов к прямым переговорам с Москвой.