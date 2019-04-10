Прием заявок на Urban Awards 2019 подходит к концу

Москва, 10 апреля. Заявки на участие в крупнейшем общероссийском конкурсе жилой недвижимости Urban Awards принимаются до 14 апреля. В этом году вручение федеральной премии Urban Awards 2019 пройдет в одиннадцатый раз.

Для обмена опытом в Петербурге 27 июня встретятся более 250 участников. Независимым консультантом премии выступит компания PwC.

За прошедшие годы на конкурс были заявлены объекты из 37 регионов России. Мероприятие задумано как инструмент для повышения качества жилых домов в стране и развития комфортной городской среды. В первую очередь, премия призвана стимулировать спрос на по-настоящему качественное жилье и сориентировать покупателей на рынке недвижимости. Заветная статуэтка победителей становится четким маркером, знаком качества, подтвержденным высококвалифицированной экспертной оценкой.

Будущим победителям предстоит пройти несколько этапов. Так, после заполнения анкеты каждый принятый на конкурс объект подвергается «системе объективной оценки» (СОО) в режиме онлайн.

Система разработана оргкомитетом мероприятия специально для этого конкурса, ежегодно она актуализируется и оптимизируется. По итогам проведенного анализа будет сформирован шорт-лист, и на объекты этого списка отправятся инспекции членов жюри.

Только после этого станет известен список номинантов, (от трех до пяти объектов в каждой номинации). Последним этапом станет итоговое голосование членов жюри, в рамках которого пройдут презентации объектов. А победители станут известны только на торжественной церемонии награждения.

В этом году федеральная премия Urban Awards будет вручена в 28 номинациях, к участию в конкурсе допускаются как строящиеся, так и готовые объекты.