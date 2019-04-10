Путин обсудит с членами правительства обращение с ТКО

Москва, 10 апреля. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с членами правительства по вопросу утилизации мусора, сообщает пресс-служба Кремля. Речь пойдет о создании системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Одиннадцатого апреля Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет реализация мер по формированию системы обращения с твердыми коммунальными отходами», — говорится в сообщении.

Глава государства намерен заслушать доклад министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина и министра промышленности Дениса Мантурова.

Ранее сообщалось, что в России появятся специальные автоматы, выдающие деньги за сбор мусора. Пилотный проект по сбору использованной тары планируется запустить уже в этом году в трех российских мегаполисах. Разработка получила название фандомат. Горожанин опускает в автомат пустую упаковку, алюминиевую банку, стеклянные бутылки, а взамен получает деньги, равные стоимости тары.