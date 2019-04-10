Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет из США

Москва, 10 апреля. Молния попала в самолет A-330 при посадке в московском аэропорту «Шереметьево», сообщили в органах управления воздушным движением.

Самолет совершал перелет из Нью-Йорка в Москву. При посадке в столичном аэропорту накануне вечером лайнер попал в грозу, в результате молния попала в борт. Экипаж A-330 связался с диспетчерами и доложил об инциденте.

«Инцидент произошел при заходе на посадку в «Шереметьево» на высоте порядка трех тысяч метров», — приводит слова источников «Интерфакс».

Пилоты успешно посадили воздушное судно. Никто из находившихся на борту людей не пострадал, пишет «Свободная пресса».

После посадки состояние самолета проверили сотрудники наземных служб. На корпусе были выявлены следы поражения атмосферным электричеством. Лайнер будет допущен к новым полетам только после оценки специалистами его технического состояния.

В марте молния ударила в фюзеляж самолета авиакомпании «Победа», выполнявшего маршрут из Казани в Сочи.