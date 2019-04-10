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Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет из США

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Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет из США

Москва, 10 апреля. Молния попала в самолет A-330 при посадке в московском аэропорту «Шереметьево», сообщили в органах управления воздушным движением.

Самолет совершал перелет из Нью-Йорка в Москву. При посадке в столичном аэропорту накануне вечером лайнер попал в грозу, в результате молния попала в борт. Экипаж A-330 связался с диспетчерами и доложил об инциденте.

«Инцидент произошел при заходе на посадку в «Шереметьево» на высоте порядка трех тысяч метров», — приводит слова источников «Интерфакс».

Пилоты успешно посадили воздушное судно. Никто из находившихся на борту людей не пострадал, пишет «Свободная пресса».

Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет из США

После посадки состояние самолета проверили сотрудники наземных служб. На корпусе были выявлены следы поражения атмосферным электричеством. Лайнер будет допущен к новым полетам только после оценки специалистами его технического состояния.

В марте молния ударила в фюзеляж самолета авиакомпании «Победа», выполнявшего маршрут из Казани в Сочи. 

Автор: Катерина Иванова
Источник: Интерфакс
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