Кузнецова передала в МИД РФ фото детей, которые могут быть в лагерях Сирии

Москва, 10 апреля. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анастасия Кузнецова направила в министерство иностранных дел РФ фотографии российских детей, которые могут быть в сирийских лагерях беженцев на неподконтрольной Дамаску территории. Об этом говорится на сайте детского омбудсмена.

Кузнецова провела встречу с женщинами, внуки которых находятся на неподконтрольной официальному правительству территории.

Детский омбудсмен подчеркнула, что российские власти делают все возможное для помощи детям в лагерях, которые находятся в подобных местах.

«Российские и сирийские власти неоднократно указывали на то, что гуманитарные условия здесь недопустимые. Мы на связи с родственниками, проводим с ними регулярные встречи. Сейчас необходимо сделать все возможное, чтобы вывести детей из этой зоны, работаем в этом направлении», — цитирует Кузнецову ее пресс-служба.

Согласно заявлению, женщины составили обращение и передали фотографии родственников, которые могут находиться в республике. Все материалы переданы в дипломатическое ведомство России, отметили в пресс-службе детского омбудсмена.

Россиянки обратились к Кузнецовой после того, как комиссия при уполномоченном по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий, наладила работу по вызову их из иракской тюрьмы. Кузнецова напомнила, что сейчас идет подготовка к возвращению следующей группы детей, которые находятся вместе со своими матерями в Ираке.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Практически вся территория республики освобождена от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1, которая запрещена в России. Однако пока под контролем террористов остается зона деэскалации «Идлиб».

1 Организация запрещена на территории РФ.