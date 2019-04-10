Минфин РФ планирует обучить детей «умным» покупкам и поездкам

Министерство финансов РФ заинтересовано обучать финансовой грамотности детей начиная с пяти лет. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщила советник директора проекта по повышению финансовой грамотности министерства финансов РФ Екатерина Лавренева.

Ведомство представило свою образовательную программу для потребителей всех возрастов на Московском международном салоне образования. Сделано это было в преддверии Недели финансовой грамотности для детей и молодежи, стартующей 17 апреля. Организатором проекта выступило министерство финансов РФ в сотрудничестве со Всемирным банком.

«Мы, конечно, не будем рассказывать дошкольникам о банках или фондовом рынке. Мы им рассказываем о ресурсах, об их ограниченности. Например, если ребенок все время спрашивает у мамы: «Почему ты мне не купишь игрушку?» — пояснила ФАН Екатерина Лавренева. — Нам важно, чтобы у детей сложилось понимание, что денежные ресурсы ограничены, чтобы они бережно относились к тому, что имеют».

Представитель Минфина также отметила, что обучение самых младших слушателей финансовых курсов проходит в развлекательно-игровой форме и предполагает дальнейшее знакомство с экономическими дисциплинами в школе и профессиональных учебных заведениях.

«Наша задача — зацепить детей, пробудить у них интерес, а дальше мы уже осуществляем работу системно совместно с министерством просвещения и Минобрнауки в этом направлении», — рассказала организатор проекта.

Проект повышения финансовой грамотности предполагает обучение «умным» покупкам и «умным» поездкам, основам финансовой безопасности, налогообложения, механизмам государственной поддержки населения. Для наиболее продвинутых «финансистов» школьного возраста предусмотрены занятия по инвестициям и фондовым рынкам. Аналогичные программы разработаны и для взрослых слушателей.

Кроме того, для школьников подобран тематический список классической литературы, рассказывающей о важности корректного обращения с деньгами. В числе обязательных к прочтению произведений — роман «Делец» Оноре де Бальзака, пьеса Александра Островского «Бешеные деньги».

«Эмиль Золя в финальном романе «Деньги» серии «Ругон-Маккары» (1891) продолжает предостерегать от спекуляций и быстрой наживы. Действие начинается в 1864 году и заканчивается в 1868 году. Через 150 лет в нашей психологии ничего не поменялось», — также говорится в информационной листовке, посвященной проекту.

По словам представителя Минфина, образовательный проект выполняет в том числе значимые в масштабах развития национальной экономики задачи.

«У нас есть государственная стратегия — здесь несколько задач. С одной стороны, нам важно, чтобы наш потребитель был грамотным и не хранил деньги дома в чемоданах под матрасом. Это плохо для него и плохо для экономики: нам нужно, чтобы деньги работали», — отметила Лавренева.

Специалист ведомства также добавила, что чем выше будет уровень финансовой грамотности населения, тем более чистоплотной и прозрачной станет деятельность банков и других финансовых организаций. Это будет способствовать оздоровлению экономики в целом.

«Кроме того, любому государству важно, чтобы общество было благополучным, а финансовая грамотность — это как раз один из атрибутов этого благополучия», — подытожила Екатерина Лавренева.

Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи проводится ежегодно в рамках федерального проекта «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развития финансового самообразования в Российской Федерации». Основной упор сделан на финансовое воспитание в кругу семьи, бережное потребление и сбережение, безопасность покупок и платежей. В этом году программа пройдет с 17 по 24 апреля.