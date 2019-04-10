Экс-глава ОБСЕ посетовал на «клоунов» из украинской делегации в ПАСЕ

Киев, 10 апреля. Бывший министр иностранных дел Украины, экс-глава ОБСЕ Леонид Кожара резко раскритиковал поведение украинских делегатов в ПАСЕ.

По его словам, представители Киева ведут себя крайне непрофессионально, постоянно устраивая склоки и срывая заседания. Это вредит как имиджу самой Украины, так и Совету Европы в целом, не говоря уже о том, что подобное поведение портит отношения Киева с его европейскими партнерами.

«Быть пугалом на Парламентской Ассамблее — не очень хорошая судьба. Нас вскоре вообще перестанут там слушать. По количеству настоящих клоунов равной украинской делегации сегодня нет. Эта делегация срывает заседания, ведет себя несвойственным для Европы образом», — заявил Кожара, выступая в эфире телеканала 112.

Отметим, что поведение украинской делегации вызывает нарекания не только у России, но и у других членов ПАСЕ. Так, например, делегаты от Германии грубо отозвались об украинских коллегах, когда те попытались заблокировать изменения в регламент Парламентской ассамблеи. Эти поправки могли позволить российским депутатам возобновить деятельность в составе ПАСЕ, что не устраивало украинцев.

О недовольстве украинской делегации также заявил представитель Сербии в организации Александр Шешель. По его словам, поведение Киева раздражает многих представителей Евросоюза в ПАСЕ.