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Путин отметил востребованность российских археологов

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Путин отметил востребованность российских археологов

Москва, 10 апреля. Президент России Владимир Путин похвалил российских археологов за бережное отношение к наследию, с которым они работают. Об этом он заявил в приветствии организаторам, участникам и гостям международного форума «Век археологии: открытия, задачи, перспективы», текст которого зачитал советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

Президент России отметил, что археологи страны вносят большой вклад в изучение важнейших источников, которые рассказывают о ключевых событиях российской истории, духовном и культурном достоянии предков.

«Отрадно, что вы бережно относитесь к уникальному творческому наследию предшественников», — подчеркнул Владимир Путин, передает ТАСС.

Российский лидер добавил, что археологи РФ создают и реализуют важные исследовательские, образовательные и просветительские проекты. Президент России напомнил, что век назад была создана Российская академия истории материальной культуры. Ее традиции продолжили Институт археологии Российской академии наук в Москве и Институт истории материальной культуры РАН в Петербурге.

Глава государства отметил, что за это время был накоплен огромный опыт фундаментальных и полевых исследований. Владимир Путин добавил, что Институт археологии и Институт истории материальной культуры внесли колоссальный вклад в обогащение мирового гуманитарного знания. Президент России отметил востребованность специалистов, подготовленных этими центрами РАН.

«Воспитали не одно поколение ученых, которые нашли применение своим талантам и навыкам в научных учреждениях, музеях и археологических экспедициях, на профильных факультетах отечественных и зарубежных высших учебных заведений», — сказал глава государства.

Автор: Регина Пак
Источник: ТАСС
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