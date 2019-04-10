Экс-сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену

Москва, 10 апреля. Московский окружной военный суд приговорил бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за государственную измену. Соответствующий приговор в среду зачитал судья.

«Признать Докучаева виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, лишить его воинского звания», — огласил вердикт судья.

Отмечается, что так как дело имеет гриф «Совершенно секретно», слушания проходили за закрытыми дверями. Как заявил пресс-секретарь суда, дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины обвиняемым без исследования улик по делу, передает телеканал «360».

Докучаев являлся подчиненным руководителя одного из подразделений Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, которого ранее суд приговорил к 22 годам заключения по двум эпизодам государственной измены, пишет «Царьград».

Согласно данным РИА Новости, фигуранты были уличены в передаче западным спецслужбам информации, но какой именно — не уточнялось.