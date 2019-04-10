Сбивший курсанта в Воронеже водитель 46 раз нарушал скоростной режим

Воронеж, 10 апреля. Водитель Mercedes, который едва не убил курсанта пожарно-спасательной академии в Воронеже, 46 раз нарушал скоростной режим. Об этом рассказала начальник пресс-службы главного управления МВД по области Наталья Куликова.

По ее словам, полиция проверила водителя автомобиля по базам данных и выяснила, что он 46 раз пренебрегал правилами дорожного движения, в частности не соблюдал скоростной режим.

«Информации о том, что данное транспортное средство попадало в ДТП, нет. Ни этот Mercedes, ни другой», — уточнила Куликова.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, инцидент в Воронеже произошел 1 апреля текущего года. 45-летний мужчина, сын бывшей главы местной поликлиники, находясь за рулем Mercedes, сбил молодого человека. В результате произошедшего 21-летний курсант Воронежского института едва не скончался.

О произошедшем стало известно после того, как в Сети появился соответствующий видеоролик. На его кадрах запечатлено, как иномарка сначала проехала мимо молодого человека, потом развернулась и поехала обратно. Через пару секунд машина врезалась в курсанта.

Следственный комитет области задержал мужчину. В его отношении возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. На допросе задержанный воспользовался правом не свидетельствовать против себя. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

У пострадавшего были диагностированы сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, ушиб грудного отдела, левого локтевого сустава, гематома левой голени.