Армия Судана предотвратила две попытки разогнать мирных протестующих в Хартуме

Хартум, 10 апреля. Полиция и силы Национальной службы безопасности и разведки Судана предприняли две попытки атаковать мирных митингующих у здания Генерального штаба вооруженных сил в Хартуме. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ночь с 9 на 10 апреля полиция и силы безопасности пытались дважды атаковать лагерь митингующих в Хартуме. Обе атаки были успешно отбиты военными, которые установили блокпосты вокруг лагеря протестующих. В результате провокации никто не пострадал.

«Сегодня с утра здесь очень много военных, усилены блокпосты. Пока мы сюда шли нас досмотрели восемь раз. Но стоит отметить, что все было без агрессии. Люди приветливо к нам относились и вежливо с нами общались… Мы прошли около 20 блокпостов, где восемь раз нас досмотрели полностью», — передает корреспондент ФАН.

Усиление мер безопасности также связано провокацией, которая произошла 9 апреля, когда полиция и силы безопасности попытались разогнать мирных митингующих у здания Генштаба ВС Судана в Хартуме. В результате провокации погибли два человека. В настоящее время митингующие собираются у здания Генштаба. Многие привозят с собой еду для мирных демонстрантов, которые провели всю ночь в лагере митингующих.

Напомним, в декабре 2018 года в Судане начались протестные акции, которые носили экономический характер, однако позднее митингующие начали выдвигать политические требования, главным из которых является отставка президента.