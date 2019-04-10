Свидетель драки в «Кофемании» подтвердил, что «присаживался» на колени Кокорина

Москва, 10 апреля. Свидетель Геннадий Куропаткин на суде по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева рассказал детали конфликта футболистов с чиновником Денисом Паком в кафе «Кофемания», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Куропаткин, в частности, рассказал, что, как и одна из девушек, которая была в компании с футболистами, садился на колени Кокорина.

«Разговаривали в кафе абсолютно нормально… Не шумели. Я тоже присаживался на колени [Кокорина], мы же друзья. Мы должны были с книгами там сидеть?» — сказал Куропаткин.

Свидетель частично подтвердил свои досудебные показания, отметив, что конфликт в «Кофемании» начался после вопроса, который Александр Протасовицкий (друг Кокорина и Мамаева, обвиняемый в участии в драках) задал сотруднику Минпромторга РФ Денису Паку.

«Извините, но вы очень похожи на артиста из «Гангам стайл», — якобы сказал молодой человек.

По словам Куропаткина, далее Пак оскорбил компанию, и к нему направился Александр Кокорин со стулом. Отметим также, что свидетель Куропаткин утверждает, что показания он давал в течение восьми часов без еды. Следователь, по мнению Куропаткина, вел себя грубо, а протокол допроса якобы не был напечатан сразу.

Накануне некоторые свидетели заявили, что не узнают часть своих подписей в протоколах допроса. 9 апреля суд начал рассмотрение дела Кокорина и Мамаева по существу, оба на первом заседании частично признали свою вину. Одна из свидетельниц похождений футболистов при этом назвала Кокорина «святошей».

Братья Александр и Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, а также Александр Протасовицкий находятся под стражей с 11 октября, 3 апреля срок их ареста был продлен до сентября, напоминает Infox.ru.