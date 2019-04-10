Путин рассказал о насыщенном первом дне на форуме «Арктика»

Санкт-Петербург, 10 апреля. Президент России Владимир Путин рассказал о насыщенном первом дне работы V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога».

На встрече с президентом Республики Исландии Гудни Йоханнессоном российский лидер отметил, что накануне у участников встречи был «достаточно насыщенный день».

«Вчера у нас еще был достаточно содержательный рабочий обед, — заметил глава России, — мы смогли поговорить о ситуации в регионе Арктики и также обменяться мнениями по поводу ситуации в мире».

Путин поблагодарил президента Исландии за то, что тот принял приглашение и принял участие в Международном арктическом форуме.

В свою очередь Йоуханнессон отметил, что очарован историей России и Советского Союза XX века. Он признался, что даже начал учить русский язык, пишет RT.