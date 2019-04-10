Депутат Алимова объяснила свой матерный пост в соцсетях

Москва, 10 апреля. Депутат Госдумы Ольга Алимова, которая получила замечание от спикера нижней палаты Вячеслава Володина за использование ненормативной лексики в Facebook, заявила, что допустила крепкое выражение в порыве негодования.

По ее словам, она не смогла сдержать эмоций, когда обсуждала перенос рабочего режима Думы с 10 на 12 часов.

«Меня это возмутило. Ну да, немножко не сдержалась, но это не мат, это, может быть, эмоциональное выражение. Вот и все. Признаюсь, что для женщины это не очень красиво, но иногда это слово помогает отразить суть существующего строя или какой-то конкретной ситуации», — рассказала парламентарий телеканалу 360.

Напомним, что ранее Алимова раскритиковала решение своих коллег изменить время работы в Госдуме. Депутаты от «Единой России» приняли решение проводить заседания не с 10 до 18.00, а с 12.00 до 16.00. При этом Алимова использовала ненормативную лексику, комментируя данную инициативу, которая, по ее словам, противоречит Трудовому кодексу.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на пост депутата и призвал ее избегать нецензурных слов. Спикер нижней палаты парламента также пошутил, что депутат терпит целое заседание, а затем допускает такие высказывания в соцсетях.

Первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев, в свою очередь, предположил, что таким образом коллега избавляется от негативной энергии.