Киев приписал к украинским деятелям искусства Репина и Чайковского

Киев, 10 апреля. Глава министерства культуры Украины Евгений Нищук в рамках презентации проекта «Маленькие города — большие впечатления» показал ролик, в котором русских художника Илью Репина и композитора Петра Чайковского приписали к деятелям украинской культуры.

Нищук представил в среду членам правительства проект «Маленькие города — большие впечатления». Он показал на заседании украинского кабмина ролик, в котором сказано, что великие деятели русской культуры принадлежат Украине.

«Мы доказали, что Репин — украинский художник, а Чайковский свои главные произведения написал на Украине», — говорится в ролике.

Как отметило издание Strana.ua, проект призван показать культурное наследие небольших украинских городов.

Примечательно, что и Чайковский, и Репин родились в Российской империи и никакого отношения к Украине не имели.

Однако, стоит отметить, что это не первая подобная выходка украинских чиновников. Украинские политики и ранее занимались «переписыванием» истории. Так, бывший президент Украины Виктор Ющенко в 2016 году назвал Репина и Чайковского деятелями украинской культуры. А нынешний глава государства Петр Порошенко заявил, что выдающийся российский и советский художник Казимир Малевич является представителем «украинского авангарда». Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что для действующего президента Украины любой известный деятель искусства, который родился в Киеве или переночевал в Одессе, становится «великим украинским» художником или писателем, сообщила «Газета.ру».