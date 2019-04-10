В Госдуме объяснили, как избавить Россию от «хамства» Украины и Совета Европы

Глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков считает, что, если Россия уйдет из Совета Европы (СЕ), в проигравших останется Украина, которая на протяжении последних лет постоянно бомбардирует этот орган антироссийскими резолюциями. По мнению первого зампреда комитета Госдумы Александра Шерина, России нечего делать в международных организациях, в которых ее оскорбляют, а провокационные заявления Киева, равно как и других стран, не должны оставаться безнаказанными.

Российский сенатор Алексей Пушков написал в своем Twitter, что Россия ничего не потеряет от выхода из Совета Европы, а главной проигравшей стороной будет Украина, поскольку все ее антироссийские резолюции отправятся на «историческую помойку».

«В Киеве никак не возьмут в толк: Россия не проиграет от расставания с Советом Европы, — написал Пушков. — А вот Украина проиграет: все предложенные ею резолюции тут же отправятся в историческую помойку. Именно Украину будут считать виновной в уходе России, а ее делегация станет «девочкой для битья».

В Киеве никак не возьмут в толк: Россия не проиграет от расставания с Советом Европы. А вот Украина проиграет - все предложенные ею резолюции тут же отправятся в историческую помойку. Именно Украину будут считать виновной в уходе России; ее делегация станет «девочкой для битья». — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 9, 2019

России нужно решительнее защищать свои права и отстаивать свою позицию на международной арене, уверен первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. По мнению парламентария, пора избавить Россию от «хамства» Украины, Совета Европы, да и вообще любых стран, и такой способ есть.

«Российская Федерация должна находиться только в тех организациях, от участия в которых нам есть какая-то польза, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Там, где нас лишают права голоса, где нас игнорируют, оскорбляют и только обязывают платить взносы, — нам нет смысла оставаться!»

Российская Федерация должна себя уважать, отстаивать свои права и интересы, уверен парламентарий.

«Мы должны не только выходить из организаций, подобных Совету Европы, но и предпринимать ответные действия, чтобы нас никто не оскорблял, чтобы нам никто не хамил», — подчеркнул он.

Терпеть хамские оскорбительные антироссийские выходки недопустимо, считает парламентарий. Он напомнил, что Россия не только дала миру выдающихся ученых, композиторов, художников и писателей. Нельзя забывать, что именно Советский Союз, правопреемницей которого является Российская Федерация, победил в Великой Отечественной войне, сломив хребет фашизму, отметил он. Именно благодаря этому существуют европейские страны, в том числе те, которые позволяют себе оскорблять Россию, напомнил Шерин.

По мнению первого зампреда комитета ГД, пора выдвинуть финансовые и территориальные претензии к Украине, Германии, Японии и другим странам, которые когда-либо оккупировали российскую территорию.

«Как только кто-то поднимет голос против России, — нам нужно сразу поднимать исторические документы, вспоминать исторические события: кто нас оккупировал, кто на нас нападал, и так далее. Кому территории дарили, — нужно обратно забирать. Вот тогда все будет цивилизованно. Надо не молчать, а закрывать юридическими фактами рот всем хамам. В частности, нужно ставить вопрос так: не пускать к нам никакие страны ни с какими инвестициями, пока не признают Крым территорией Российской Федерации. Тут мало говорить, пора действовать!» — считает Александр Шерин.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сравнил с «освобождением преступников из тюрем» план возвращения российской делегации всех полномочий в Совете Европы. Так Климкин ответил на заявление генсека СЕ Турбьерна Ягланда, что возможный выход РФ из совета станет для Европы потрясением. Чтобы избежать подобного сценария, Ягланд предложил вернуть России право голоса в СЕ, которого она была лишена из-за требований украинской организации в связи с Крымом.

В ответ на лишение части полномочий Россия заморозила платежи в Совет Европы, Москва также не исключает полного отказа от сотрудничества с СЕ.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство крымчан. Москва не раз подчеркивала, что воссоединение Крыма с РФ произошло в полном соответствии с законодательством, в том числе украинским, а также с международными законами и Уставом ООН. В Госдуме РФ рассматривают вопрос о требовании от Киева компенсации за ущерб, нанесенный Украиной во время незаконного владения Крымом после распада СССР.