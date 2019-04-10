Эксперт объяснил, как Шойгу ответит на нападки НАТО в Крыму

НАТО усиливает нападки и давление на Россию, в том числе и в Крыму. Министр обороны Сергей Шойгу ответит на это усилением российского контингента и активными военными учениями в регионе. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Иванов.

Учения в Крыму

Боевые расчеты подразделений зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, которые дислоцированы в Крыму, приступили к учениям по отражению ракетного удара условного противника. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

После перехода в район стартовых позиций и выполнения комплекса задач по приведению систем в боевое положение расчеты «Триумфов» нашли и захватили контрольные цели. В роли последних выступили тактические фронтовые бомбардировщики Су-24.

«В ходе следующих этапов учений были проведены электронные пуски ракет по условным воздушным целям», — сказал Астафьев.

«Дипломатией не обойтись»

По словам Андрея Иванова, обороноспособность Российской Федерации постоянно растет. Этому способствуют коренные изменения в армии. Вооруженные силы получают новую технику, одновременно осуществляется политика по привлечению на службу высококвалифицированных специалистов.

«Постоянно проводятся учения, в ходе которых отрабатываются боевые навыки. Во многом это результат усилий нынешнего министра обороны Сергея Шойгу, который решил комплексно и системно развивать Вооруженные силы. Вообще государству удалось решить ряд задач, которые ранее в 90-е годы казались совершенно нерешаемыми. Взять хотя бы дедовщину в армии. Сегодня об этом уже даже не говорят, на службу идут с охотой, а свыше 30% призывников даже имеют высшее образование. Так что мы видим совершенно новое лицо армии», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт отметил, что армия — народный институт. По ее состоянию общество во многом судит о положении дел в стране. В то же время постоянные военные учения — это еще и ответ на потенциальные вызовы, заметил политолог.

По его мнению, нынешние учения в Крыму вызваны не только необходимостью постоянно укреплять боевые возможности подразделений, но и вполне конкретными угрозами. Украинские политики постоянно говорят о том, что могут попытаться вернуть Крым силовым путем.

«Недавно в НАТО сделали и вовсе вопиющее заявление о желании не допустить проход российских военных судов вдоль российских же границ. И понятно, что в таких условиях только дипломатическими заявлениями не обойтись. Приходится демонстрировать силу, свои возможности по отражению агрессии. Так что можно только порадоваться за постоянное укрепление обороноспособности», — заключил Андрей Иванов.

Ранее ФАН сообщало, что США модернизируют систему ПРО после заявления Шойгу. Противоракетная защита — это один из приоритетов в оборонной стратегии Пентагона.