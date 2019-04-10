Телеканал RT завоевал девять наград на New York Festivals

Москва, 10 апреля. Масштабный социальный медиапроект #Romanovs100, приуроченный к вековому юбилею со дня расстрела царской семьи, стал лучшим в категории «Цифровой спецпроект», оставив позади работу Voice of America. В категории «Оригинальная музыка» проект RT выиграл золотую награду, а также #Romanovs100 получил две серебряные и одну бронзовую награды.

Отмечается, что серебряную награду New York Festivals в категории «Графический дизайн» выиграл проморолик передачи RT France World Chessboard. Видеоработа El Zoom на RT en Español получил бронзовую статуэтку.

Кроме того, бронзовой награды был удостоен проморолик RT к первенству мира по футболу в России, снятый с участием известного португальского тренера Жозе Моуринью, российских балерин и футболистов. Вторая бронза в номинации «Лучшее интервью» досталась ведущему RT America Крису Хеджесу.

Напомним, телевизионный канал RT — неоднократный призер New York Festivals. В 2013 году победителем New York Festivals стала программа основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа на RT. Годом позже золото получила документальная лента «Кровная месть», обойдя работу американского канала CNN. В 2015 году RT был отмечен двумя золотыми медалями. В 2017 году лучшими стали репортажи RT из Ливии и документальный фильм «H2нОль». В 2018 году золото нью-йоркского фестиваля досталось проекту #1917LIVE и документальной картине RT о жизни детей в условиях военного конфликта в Сирийской Арабской Республике.