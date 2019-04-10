Падение Лолиты со стула в ее день рождения попало на видео

Москва, 10 апреля. Известный адвокат Сергей Жорин опубликовал в Instagram Stories видео с празднования дня рождения певицы Лолиты Милявской. На кадры ролика попал момент падения исполнительницы со стула.

Юрист, который работает со многими знаменитостями, в частности с юмористом Евгением Петросяном, показал в социальной сети моменты с торжественного мероприятия, на котором в частности присутствовали звезды российской эстрады.

Певица, сидя за столом, принимала поздравления от гостей и участвовала в шоу-программе, когда, попытавшись подняться со стула, упала. Обстоятельств произошедшего Жорин раскрывать не стал.

Примечательно, что день рождения исполнительница праздновала в ноябре прошлого года, она отмечала свое 55-летие. Однако видео появилось только сейчас.

Как напоминает «Царьград», ранее певица прокомментировала новость о том, что ее бывший супруг Александр Цекало женился на 27-летней американской актрисе Дарине Эрвин. По ее словам, ее «корежит» от произошедшего.

Сам Цекало в передаче «Белая студия», опубликованной на YouTube, впервые раскрыл подробности его отношений с новой женой, моделью и актрисой из Казахстана, и красиво признался ей в любви. По его словам, встречу с Эрвин (настоящая фамилия Сапарова) можно назвать не иначе как судьбой, передает «Дни.ру».

Напомним, брак Лолиты и Цекало был официально зарегистрирован в 1999 году. Они развелись спустя несколько месяцев.