Мэр Черкасс запретил размещать в городе предвыборные плакаты Порошенко с Путиным

Черкассы, 10 апреля. Мэр украинского города Черкассы Анатолий Бондаренко запретил размещать в городе предвыборные плакаты президента страны Петра Порошенко с изображением российского лидера Владимира Путина. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Глава Черкасс предупредил, что агитационные плакаты Порошенко, на которых изображен Путин, будут сразу же демонтированы. Он отметил, что такие билборды уже появились во многих других украинских городах, пишет «Царьград».

«Предупреждаю владельцев рекламного бизнеса в Черкассах, что в случае появления на ваших бордах изображения российского агрессора, исполнительный комитет городского совета оперативно проголосует за демонтаж конструкции», — приводит его слова «Аргументы и факты» со ссылкой на страницу мэра города.

Напомним, 9 апреля на улицах Киева и Харькова появились предвыборные плакаты Порошенко, где он и Путин пристально смотрят друг другу в глаза, а надпись гласит о неком «решающем выборе». В штабе действующего президента Украины объяснили, что таким образом хотели показать, что только их кандидат может смело смотреть в глаза президенту России. По их мнению, Владимир Зеленский — соперник Порошенко в президентской гонке — может лишь рассмешить Путина.

Ряд украинских экспертов и политиков при этом заметили, что Порошенко нарушил права Путина, который не давал согласия на использование его образа в предвыборном плакате. А лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко подчеркнул, что штаб Порошенко своей агитационной рекламой раскалывает страну пополам.

Ранее в Кремле отреагировали на новый агитационный плакат Порошенко.