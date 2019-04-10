Москва, 10 апреля. «Почта России» и сеть магазинов с фиксированной ценой товаров Fix Price могут запустить в качестве эксперимента точки розничной реализации непродовольственных товаров ритейлера в отделениях почтовой связи. Об этом сообщили источники в «Почте России».

Торговая сеть планирует продавать в почтовых отделениях непродовольственные товары, в том числе канцелярию, одежду, бытовую химию и предметы домашнего обихода. таким образом, магазины Fix Price могут появиться в отделениях «Почты России». Как пишет издание РБК, в пресс-службе «Почты России» пояснили, что это позволит обеспечить россиян, живущих в селах и удаленных населенных пунктах, качественными и доступными товарами. Специалисты напомнили, что такие покупки сейчас жители деревень могут совершить только в городах.

Кроме того, в компании подчеркнули, что развитие розничного бизнеса считают одним из перспективных направлений работы предприятия.

Напомним, сейчас у «Почты России» есть совместный проект с «Магнитом». Для этого последний специально разработал микроформат магазинов.

В январе 2019 года стало известно, что «Почта России» проанализирует возможность продажи лекарств вместо пива в почтовых отделениях при соответствующем решении российских властей. Об этом рассказали пресс-службе почтового оператора. Ранее появилась информация, что в мурманских отделениях «Почты России» начали продавать пиво, новость вызвала широкий общественный резонанс. Как пояснили в компании, пиво на почте продают и в других регионах, в основном — на отдаленных территориях.