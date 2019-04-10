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Wikileaks рассказала, как удалось предотвратить выдачу Ассанжа

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Wikileaks рассказала, как удалось предотвратить выдачу Ассанжа

Москва, 10 апреля. Организация Wikileaks смогла предотвратить выдворение основателя компании Джулиана Ассанжа из эквадорского посольства в Лондоне и его экстрадицию в США. Об этом сообщил представитель Wikileaks Кристинн Храфнссон на пресс-конференции, трансляция которой велась на официальной странице организации в Twitter.

«Единственная причина, по которой это не произошло, по нашему мнению, заключается в том, что мы узнали об этом, смогли опубликовать эту информацию и смогли это предотвратить», — сказал представитель  Wikileaks.

При этом он не исключил, что американские власти могут вновь попытаться добиться выдачи Ассанжа.

«Как нам кажется, процесс был остановлен, видимо, временно», — добавил Храфнссон.

Напомним, основатель WikiLeaks стал известен после публикации порталом большого количества секретной информации, касающейся военной операции Соединенных Штатов в Афганистане и Ираке. Ассанж, опасаясь преследования со стороны Вашингтона, уехал в Швецию в 2010 году, однако там его обвинили в преступлениях на сексуальной почве. С 2012 года Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне.  

Автор: Данила Копп
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