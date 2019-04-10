Детские пособия можно оформить по месту пребывания. События дня. ФАН-ТВ

Дело против литовских судей Уголовное дело против судей Вильнюсского окружного суда возбудил Следственный комитет России. Они заочно приговорили к 10 годам тюрьмы экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова. По версии следствия, судьи знали, что обвинения не соответствуют обстоятельствам января 1991 года . Напомним, тогда из-за политического двоевластия в Литве произошли масштабные столкновения, в результате которых погибли 14 человек. В их смерти прибалтийское государство обвиняет руководство СССР. «Не приняты во внимание факты стрельбы по гражданскому населению с крыш и верхних этажей прилегающих зданий, хотя достоверно известно, что в конфликте участвовала третья сторона. В приговоре судьи констатировали тот факт, что «по существу нет возможности конкретизировать, от действий кого из обвиняемых возникли наиболее тяжкие последствия, то есть убийство гражданских лиц и причинение телесных повреждений». Таким образом, они грубо проигнорировали один из принципов уголовного судопроизводства, согласно которому все сомнения трактуются в пользу обвиняемых», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Миллиард на стену Трампа Почти один миллиард долларов. Такая сумма прописана в контрактах, который Пентагон заключил с двумя компаниями. Средства пойдут на возведение стены на границе с Мексикой. Одна из фирм займется строительством в штате Нью-Мексико, другая — в Аризоне. Похоже, что большая американская мечта Дональда Трампа начинает приобретать реальные формы. По крайне мере, на бумаге. Напомним, что мексиканская стена стала причиной правительственного шатдауна, который продолжался 35 дней. Демократы отказывались выделять на нее деньги, а Трамп — утверждать бюджет, пока в документе не появится строка «средства на строительство стены».

Детские пособия Госдума упрощает получение детских пособий. Речь идет о поддержке, на которую могут рассчитывать родители в связи с рождением первого и второго ребенка, а также пары, которые усыновляют детей. Соответствующий документ депутаты рассмотрели во втором чтении. Согласно инициативе, родители могут подать заявление о выплатах не только по месту жительства, но и по месту пребывания. «Сегодня необходимо приезжать по месту постоянной регистрации для подачи заявления. Это создает для людей большие трудности. Зачастую граждане не получают тех средств, которые им положены», — поделился своим мнением об инициативе спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.