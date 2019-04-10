Сирия, 10 апреля. Курды обвиняют протурецких боевиков в сносе жилых домов в Африне. Попытка ИГ1 организовать атаку с участием смертника недалеко от Дейр-эз-Зора провалилась. Жители поселения Хирбет-Ильяс в Хасаке выгнали патрульных курдских сил, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести перестрелки с боевиками на границах «Большого Идлиба».

«Сирийская свободная армия»** (ССА): приступила к сносу домов в населенном пункте Джалбал в Африне.

«Тахрир Аш-Шам»: задержала 15 исламистов «Ахрар Аш-Шам» в Идлибе.

«Исламское государство»1: попыталось организовать атаку с участием смертника северо-западнее Дейр-эз-Зора.

Курды: столкнулись с сопротивлением мирных жителей во время проведения принудительной мобилизации в Хасаке; задержали ряд гражданских лиц на северо-востоке САР.

ВС Турции: направили вооружение и технику на северо-восток Алеппо.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (yasiremres) сообщает о том, что турецкие вооруженные силы приступили к поставкам вооружения на линию соприкосновения сил между «Сирийской свободной армией» (ССА) и курдскими вооруженными формированиями. Крупная партия подкреплений прибыла на позиции протурецких боевиков недалеко от Манбиджа на северо-востоке провинции. Как известно, власти Турции ранее неоднократно заявляли о готовности начать полномасштабное наступление в данном районе с целью зачистить приграничные территории от радикалов Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG).

Тем временем курдский Twitter-канал (afrinactivists) заявляет о том, что исламисты, выступающие при поддержке Анкары, несут ответственность за снос жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в населенном пункте Джалбал, находящемся в кантоне Африн в северо-западной части региона. Данное сообщение подкреплено видеозаписью, опубликованной Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). С какой целью были проведены данные манипуляции, пока неизвестно.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появилась информация о новой вылазке членов подпольных ячеек ИГИЛ1 к северо-западу от административного центра провинции. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), курдские бойцы арестовали одного из террористов «Исламского государства», который попытался активировать на себе взрывное устройство на подступах к населенному пункту Джунайна на левом берегу реки Евфрат. Напомним, несколькими часами ранее сообщалось о еще трех вылазках джихадистов на оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF) территориях. Таким образом, атаки радикалов ИГ в Восточном Дейр-эз-Зоре в последнее время заметно участились, что противоречит недавним заявлениям президента США Дональда Трампа о достижении победы над ИГИЛ.

Провинция Идлиб

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что на границах «Большого Идлиба» не утихают столкновения между боевиками вооруженной оппозиции и Сирийской арабской армией (САА). Артиллерийские дивизионы САА ведут огонь по военным объектам джихадистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» недалеко от границы между провинциями Идлиб и Хама. Как известно, правительственные силы открыли огонь в качестве ответных действий на атаки радикалов.

Тем временем в провинции продолжает нарастать напряженность в отношениях между «Джебхат Ан-Нусрой»1***, стоящей во главе «Тахрир Аш-Шам», и группировкой «Ахрар Аш-Шам». По данным новостного агентства Enab Baladi, под арестом оказались 15 членов «Ахрар Аш-Шам», которые совершили налет на один из контрольно-пропускных пунктов «Ан-Нусры» сегодня утром. Напомним, накануне в Идлибе также отмечались стычки между этими бандформированиями.

Провинция Хасака

Агентство новостей Al Manar News сообщает о том, что жители поселения Хирбет-Ильяс, расположенного в северной провинции Хасака, выгнали патрульных «Демократических сил Сирии» (SDF), проводивших принудительную мобилизацию гражданских лиц. Напомним, арабское население Сирийской Арабской Республики (САР) неоднократно организовывало демонстрации против насильственной вербовки в ряды SDF, однако это не остановило курдов от ее продолжения. Более того, не раз поступали сведения о том, что некоторые народные митинги разгонялись силами SDF при помощи оружия.

Тот же интернет-портал передает, что «демократические силы» задержали нескольких местных жителей в населенном пункте Аль-Азизия к западу от пограничного города Рас Аль-Айн. О причинах ареста не сообщается.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)