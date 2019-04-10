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Медведев рассказал, как он относится к увольнению людей

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Медведев рассказал, как он относится к увольнению людей

Москва, 10 апреля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что увольнение людей — это тонкое и сложное искусство, которое должен постичь любой управленец. Об этом глава правительства заявил на Всероссийском открытом уроке, который проходит сегодня на площадке Московского международного салона образования.

«Это такое очень тонкое искусство, и ему нужно учиться, но точно нельзя относиться к этому равнодушно. Вот тебе принесли бумажку и сказали, нам нужно сократить 10 человек — ну и ладно, до свидания и забыл об этом. Этого быть не должно», — отметил он.

Медведев подчеркнул, что увольнение — это всегда непростое решение для руководителя, даже если данное решение продиктовано необходимостью оптимизации численности коллектива. Речь идет о человеческих судьбах, о чем нельзя забывать.

Премьер-министр также посоветовал управленцам подготовить все так, чтобы уволенные люди могли реализовать себя на новом поприще, или же предложить им другую деятельность.

Ранее сообщалось о скандале с увольнением работников российских заводов Ford . Американский автогигант решил реструктуризировать предприятие Ford Sollers, которое имеет сборочные заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге. Компания подготовила программу добровольного увольнения, предусматривающую компенсации за потерю рабочего места, однако сотрудники Ford считают несправедливой предложенную сумму.

Автор: Антон Соколов
Источник: РИА Новости
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