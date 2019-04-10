Фонд защиты национальных ценностей обнародует факты нарушения прав русскоязычных на Украине

Москва, 10 апреля. Фонд защиты национальных ценностей после президентских выборов на Украине обнародует доклад о нарушениях прав человека в этой стране. Об этом заявил глава фонда, руководитель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сразу после выборов на Украине мы обнародуем большой доклад о нарушениях прав человека, о нарушениях прав и русскоязычных, и просто русских на Украине», — сказал Александр Малькевич.

Он добавил, что нарушения связаны в том числе с избирательным процессом на Украине. Доклад будет полностью основан на цифрах и фактах.

Александр Малькевич также сообщил, что Фонд будет добиваться получения прокатного удостоверения для фильма «Remember Odessa» в России. Он отметил, что в будущем планируется показать картину европейской публике.

Ранее сообщалось, что команда Фонда сформирует единый реестр национальных ценностей РФ и разработает механизм защиты интересов страны в мировом информационном поле.