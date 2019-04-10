США прячут за фейками об ударе ВМФ России по Идлибу своих военных, которые все еще в Сирии

Канал в Telegram Directorate 4 на этой неделе опубликовал фейковое сообщение об ударе кораблей ВМФ РФ «Калибрами» по объектам исламистских группировок в районе города Джиср Аш-Шугур на западе Идлиба. Вскоре данную «новость» растиражировали другие, так или иначе связанные с боевиками ресурсы в соцсетях, а также различные СМИ. В чем же цель очередного вброса? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Оперативная линия ★ Дорогие мои други игрищ и забав! Весьма сожалею, но не ожидал генерирования недостоверщины, когда дату 20 ноября 2015 года числят за сегодняшние удары "Калибрами" по набитой зверскими муджахидами сирийской провинции Идлиб, да еще … https://t.co/LJBviasJpk — Оперативная линия (@operlinepost) April 8, 2019

Видимо, для большей убедительности ложные сообщения сопровождались видео падения крылатых ракет. Однако, как затем выявил Telegram-ресурс «Оперативная линия», на данной записи были запечатлены события 20-го ноября 2015-го года, когда Каспийской группировкой российского флота была проведена массированная атака позиций террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) сразу в трех сирийских провинциях — Идлибе, Алеппо и Ракке.

Однако, помимо видео, по сети также разошлись фото «последствий» ударов ракет «Калибр», якобы выпущенных с кораблей ВМФ России. Их уникальность сомнений почти не вызывает, однако имеют ли они какое-то отношение к будто бы имевшей место российской атаке?

Telegram-канал Astra Militarum убедительно показал, что нет. Подчеркивается, что изображенное на фото — бесспорно, результат куда более масштабного и длительного военного воздействия, нежели одиночного удара «Калибрами».

Кроме того, было заявлено, будто бы под прицелом, в частности, оказалось здание школы, но ни парт, ни стульев на снимках не видно. При этом продемонстрированная на видео воронка от взрыва — явно не свежая, из-за чего все это вместе кажется итогом заблаговременной подготовки боевиками данной местности.

Независимый журналист и политолог Александр Асафов убежден, что данный фейк — результат деятельности не только местных боевиков-исламистов, но продукт их заговора с представителями международной коалиции, прежде всего с Соединенными Штатами. Об этом эксперт заявил в интервью корреспонденту ФАН.

«Американцам нужно постоянно подогревать информационный фон, поскольку существует ряд проблем, связанных с их присутствием в арабской республике и возможными полномасштабными военными действиями Сирийской арабской армии (САА) против террористов в Идлибе. США лишились последних надуманных поводов для того, чтобы оставаться в САР, тем временем обстановка в последней зоне деэскалации тоже очень напряжена. В этих условиях они действуют традиционными методами, занимаясь производством пресловутых fake news. Тем самым Вашингтон и союзники вновь формируют состояние хаоса в регионе информационными путями», — предупредил наш собеседник.

Того же порядка недавние заявления Госдепа, а также МИД Великобритании и Франции о намерении ударить по Сирии в случае якобы проведения Дамаском химатаки. Эти беспочвенные обвинения и угрозы отвечают решению той же задачи и являются обоснованием новой возможной агрессии против арабской республики.

«Все это нужно для того, чтобы применить новые радикальные меры, которые неизбежно приведут к дестабилизации обстановки в Сирии и на Ближнем Востоке. Чтобы ударить не только в медиа, но и непосредственно на поле боя. Соединенные Штаты, не понимая точно, по какой схеме продолжать свою кампанию в САР сейчас — уходить хотя бы частично или оставаться, стремятся к созданию максимального хаоса. Им нужно перевести основную информационную повестку с новостей о возможной эвакуации американских военных на фейковые данные о якобы очередных преступлениях законного сирийского президента Башара Асада и его союзников», — подытожил Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.