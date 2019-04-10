Военный эксперт рассказал, чему нужно обучать российских подводников в Арктике

Военно-морской флот России способен в кратчайшие сроки поднять уровень подготовки личного состава экипажей на новейших образцах российских подлодок. Об этом заявил Федеральному агентству новостей контр-адмирал Владимир Дудко, доктор военных наук, эксперт организации «Офицеры России», комментируя статью военного эксперта Максима Климова о небоеспособности подводных сил Северного флота.

Собеседник ФАН также рассказал, что именно стоит внедрить в обучение подводников в арктических зонах.

«Министерством обороны решены архиважные задачи защиты и обороны Севера России, — заявил Владимир Дудко в разговоре с корреспондентом ФАН. — Мы сейчас имеем влияние в Арктике, вплоть до глобального применения оружия, которое полностью исключит внешнее присутствие. Наши новейшие образцы оружия не уступают, скажем, американским. Но чтобы их эффективно использовать, надо тренировать личный состав кораблей в использовании этого современного вооружения. Мы можем посадить человека в самый новый автомобиль, но если он не умеет им управлять, то никуда не поедет. То же самое требуется нашему флоту, и при тех возможностях, что есть у ВМФ России, это может быть сделано в кратчайшие сроки».

Защищенность арктических зон России эксперт ФАН оценивает как «наивысшую» — на 9 из 10. Но он называет и нюансы, которые могут решить исход потенциального сражения.

«В действиях флота в Арктике один из ключевых вопросов — это борьба с ударными стратегическими подводными лодками и авианосными группами противника, — объясняет контр-адмирал. — Вопросы учений в Арктике впервые поднимаются в том объеме, который сегодня востребован. В ходе таких учений необходимо отрабатывать применение промышленных образцов оружия в обстановке, приближенной к боевой. Во-вторых, во время отработки нужно оценивать эффективность действия применения этого оружия для оперативных стратегических расчетов и оценки боевой устойчивости своих сил и сил противника».

По мнению собеседника ФАН, российским подводникам в обучении необходимы стрельбы с включенной аппаратурой самонаведения для оценки эффективности оружия, а также разработанные частные профильные методики по конкретным боевым задачам.

«Нужно внедрять новые разработки в системы наведения, — считает Дудко. — Цифровые, помехоустойчивые, управляемые. Особенно важно это для действий подо льдом. Для торпед и ракет важна большая дальность хода. До сего времени нужных для этого стрельб действительно не проводилось, хотя американцы делают это постоянно. Но такие предложения подготовлены и при необходимости могут быть внедрены. России нужен такой флот, который бы ставил самостоятельные стратегические задачи и решал их в море. Сегодня наш флот поднимается. Резко и быстро».

Напомним, военный эксперт Максим Климов назвал отсутствие проведения стрельб российских подлодок недостатком финансирования и «боязнью вскрытия острых проблемных вопросов флота».