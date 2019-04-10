Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Масштабный сбой произошел в работе YouTube

41
0 Оставить комментарий

Масштабный сбой произошел в работе YouTube

Вашингтон, 10 апреля. Пользователи видеохостинга YouTube из ряда государств, включая Российскую Федерацию, сообщили о сбое в его работе. Об этом говорится в данных сайта Downdetector, который отслеживает технические неполадки.

По данным сервиса, сбой начался около 09.30 по московскому времени.

Отмечается, что большинство пользователей испытывали сложности с воспроизведением трансляций видео (66%). Кроме того, 21% пользователей сообщил о некорректной работе сайта, а 12% — не смогли войти в свои личные кабинеты, передает телеканал «360».

С проблемами в работе видеохостинга столкнулись граждане РФ, Штатов, Украины, Японии, Германии, Великобритании и других стран.

Предыдущий масштабный сбой произошел в феврале текущего года.

Автор: Сергей Петров
Источник: Downdetector
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров