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Вертолет пограничного патрулирования разбился в Иране, есть жертвы

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Вертолет пограничного патрулирования разбился в Иране, есть жертвы

Тегеран, 10 апреля. Вертолет пограничного патрулирования разбился в Иране, сообщило агентство Mehr со ссылкой на начальника пограничной службы провинции Фардина Пири. В результате трагедии погиб один человек, добавило издание.

Вертолет упал, по словам Пири, в провинции Западный Азербайджан неподалеку от ирано-иракской границы. Подробности случившегося еще неизвестны, добавил глава пограничной службы провинции.

По информации агентства, в результате катастрофы погиб один человек, еще трое получили ранения. В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.

Очевидцы сообщили, что к месту трагедии направили более десяти машин скорой помощи. Кроме того, на место отправился губернатор Урмии.

Автор: Данила Копп
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