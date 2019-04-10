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Медведев рассказал, как получил двойку в 10 классе

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Медведев рассказал, как получил двойку в 10 классе

Москва, 10 апреля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признался российским школьникам, что тоже получал двойки в их возрасте. Об этом он рассказал, выступая в среду в рамках Всероссийского открытого урока.

«Двойки у меня, конечно, были. Я открою тайну, никогда об этом не рассказывал: у меня в 10 классе по одному из предметов (называть его не буду) была двойка даже в четверти», — сказал премьер.

По словам Медведева, главное — уметь собрать волю в кулак и исправить ситуацию. Премьер отметил, что смог правильно завершить учебу. Он уточнил, что к концу школы у него не осталось ни двоек, ни троек.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев на Всероссийском открытом уроке рассказал о трудностях, с которыми на своем посту сталкивается руководитель. Он отметил, что ошибки совершают даже самые хорошие руководители.

Автор: Василий Котов
Источник: РИА Новости
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