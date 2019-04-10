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СК РФ попросил перевести Калви под домашний арест

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СК РФ попросил перевести Калви под домашний арест

Москва, 10 апреля. Следственный комитет России обратился к суду с просьбой о переводе основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей, под домашний арест. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«Суд рассмотрит ходатайство 11 апреля», — уточнила она.

Кроме того, следствие, по ее словам, попросило перевести под домашний арест также и экс-главу банка «Восточный» Алексея Кордичева, который ранее согласился сотрудничать со следствием и дал показания на других фигурантов дела.

Напомним, Калви является основателем компании Baring Vostok Capital Partners, занимающейся инвестициями в Россию и страны СНГ. Его задержали в феврале сотрудники СК РФ.

По данным следствия, бизнесмен знал о задолженности у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» по кредитам перед банком в размере 2,5 миллиарда рублей, однако продал акции банку «Восточный экспресс», пишет «Царьград». Также по делу о мошенничестве СКР задержал еще пятерых сообщников Калви, в том числе директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина и партнера Филиппа Дельпаля.

Басманный суд в Москве арестовал 16 февраля основателя инвестиционной компании Baring Vostok на два месяца. Калви предъявлены официальные обвинения в мошенничестве по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный», передает НСН. Ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что дело основателя фонда Baring Vostok нельзя увязывать с инвестиционным климатом в России. Такую позицию высказал российский лидер Владимир Путин.

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: РИА Новости
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