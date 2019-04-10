В Совфеде отреагировали на включение России в американский список опасных стран

Москва, 10 апреля. Госдепартамент США включил Россию в список 35 опасных стран, где якобы существует угроза похищения иностранных туристов террористами. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал этот шаг Вашингтона бредом.

По мнению американских дипломатов, в России для туристов из США якобы существует серьезный риск оказаться похищенными и взятыми в заложники преступниками и террористами. Вместе с РФ в этот перечень попали Эфиопия, Уганда, Сирия, Мексика, Ирак, Афганистан, Турция, Колумбия и многие другие страны. В список попала и Украина, однако в Вашингтоне уточнили, что имеется в виду восточная часть страны.

Клинцевич назвал это заявление Госдепа «полнейшим бредом». Он напомнил, что за последние годы в России не было ни одного случая похищения или взятия в заложники иностранных туристов.

«В смысле безопасности России даст сто очков форы США, что со всей убедительностью продемонстрировал недавний чемпионат мира по футболу, который мы проводили», — констатировал российский сенатор.

По мнению Клинцевича, включение России в этот список опасных стран является очередным проявлением «информационной войны, очередной попыткой демонизировать Россию» на Западе.

«Делается все возможное для того, чтобы американские граждане не увидели нашу страну своими глазами, оставаясь в плену навязанных им стереотипов», — резюмировал политик.

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон продолжит вводить новые санкции против России.