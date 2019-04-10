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ФАН-ТВ

Кокорин рассказал об отношениях с женой после показаний отдыхавшей с ним девушки. ФАН-ТВ

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Футболист Александр Кокорин ответил на вопрос журналистов  перед слушанием в  Пресненском районном суде Москвы. Спортсмен заявил, что показание одной из свидетельниц не повлияло на его отношения с супругой.

«Это вы узнали, что у нас с женой произошло только что, а это произошло полгода назад», — рассказал футболист.

Напомним, вчера в ходе допроса одной из девушек, которая отдыхала в октябре с футболистами, стало известно, что она имела некую близость с Александром Кокориным. В частности, прокурор пытался установить имели ли место поступательные движения в области колен во время посещения спортсменом кафе «Кофемания».

Журналисты также поинтересовались состоянием  здоровья игрока «Зенита». Кокорин сказал, что «жить будет». Ранее, сообщалось, что у него обострились боли в колене, которое было повреждено во время футбольного матча.

Автор: Сергей Петров
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