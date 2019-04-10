Страховщики рассказали о рекордном снижении ставок ОСАГО

Москва, 10 апреля. В России продолжается процесс либерализации ОСАГО. Изменения условий автострахования призвано создать ситуацию, когда возможным будет предоставление справедливого тарифа каждому клиенту.

Ранее Центробанк РФ расширил тарифный коридор ОСАГО на 20%. Компания «Ингосстрах» уже ввела пониженную ставку автострахования. В Петербурге, в частности, оформление ОСАГО стало дешевле на рекордные 13%.

Директор филиала «Ингосстраха» в Петербурге Владимир Храбрых в интервью НСН рассказал о новых возможностях, которые открываются перед клиентами компании.

«Мы увидели возможность снижения тарифа. Причем больше, чем на 13 процентов снижаем базовую ставку и делаем это одними из первых на рынке в регионе. Напомню, когда начинали говорить о либерализации тарифов, многие боялись, что наоборот тарифы будут подниматься, повышаться. Мы же всегда говорили о том, что тариф будет справедливый», — сказал Храбрых.

Директор филиала «Ингосстраха» уточнил, что тариф будет выше для тех, кто плохо управляет транспортным средством. Храбрых также сообщил, что аварийность в РФ на протяжении последних трех лет падает не только в КАСКО, но также и в ОСАГО.

Сделать тарифы меньше «Ингосстраху» позволила, в частности, грамотная работа со станциями техобслуживания.

«Экономика говорит нам о том, что компания зарабатывает больше с высоким тарифом. Но если говорить о клиенте, то снижение тарифа для него выгодно. Мы снижаем тариф исключительно в целях того, чтобы для нашего конечного потребителя, для нашего клиента страхование ОСАГО стало дешевле», — напомнил Храбрых.

Он выразил надежду, что в ближайшее время другие страховые компании вслед за «Ингосстрахом» понизят тарифы на ОСАГО.