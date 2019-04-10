Путин надеется на продолжение сотрудничества с Исландией

Санкт-Петербург, 10 апреля. Российский лидер Владимир Путин считает, что и у РФ, и у Исландии есть хорошие перспективы развития двустороннего сотрудничества, в том числе по арктическим вопросам.

Во время переговоров с исландским коллегой Гудни Йоханнессоном лидер РФ напомнил о дискуссии в ходе рабочего обеда во вторник лидеров нескольких государств, приехавших на Международный арктический форум в Северную столицу.

По оценке главы российского государства, дискуссия была насыщенная, беседа шла «о ситуации в регионе Арктики и в более широком масштабе по поводу ситуации в мире». Российский президент напомнил, что Исландия председательствует в Совете министров северных стран.

«Со всеми из этих государств у нас хорошие, конструктивные отношения», — полагает Путин.

Кроме того, глава РФ выразил надежду, что у двух стран есть «возможность двигаться вперед, невзирая ни на какие трудности».

Исландский глава отметил выгодность отношений между Москвой и Рейкьявиком, как в наши дни, так и в период существования Советского Союза. Он также напомнил, что любые сложности в двусторонних отношениях удавалось преодолевать.

Йоханнессон обратил внимание на то, что дискуссии на форуме, а также беседа президентов РФ, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии во время рабочего обеда в действительности показали, что странам региона «необходима Арктика как территория диалога».

Пятый Международный арктический форум проходит в эти дни в Петербурге.