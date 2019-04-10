Москва, 10 апреля. Легендарный телеведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов озвучил одного из персонажей в новой серии «Простоквашино», которая посвящена новому увлечению кота Матроскина телемагазинами.

«Кот Матроскин забудет о своем хозяйстве, увлекшись покупками в телемагазине. Дядя Федор и Шарик, обеспокоившись состоянием полосатого друга, напоминают ему о запустевшем участке... Одним из сюрпризов новой серии станет участие телеведущего Николая Дроздова», — говорится в описании эпизода на YouTube.

Кого именно озвучил Дроздов — не уточняется, однако известно, что остальным персонажам голоса тоже дали известные артисты. Так, например, пса Шарика озвучил певец Гарик Сукачев, а почтальона Печкина — актер Иван Охлобыстин. Матроскин же заговорил голосом Антона Табакова — сына знаменитого актера и бывшего худрука театра «Табакерка».

Отметим, что 8 апреля в РФ прошел День российской анимации. Этот праздник появился в 2012 году, когда первому русскому мультфильму «Прекрасная Люканида» исполнилось 100 лет, пишет «Царьград».



Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» в 2019 году выпустит еще 20 новых серий мультфильма «Возвращение в Простоквашино». Выпуск продолжения легендарного советского мультфильма студия начала в апреле прошлого года. Все 10 серий «Возвращения в Простоквашино» доступны на YouTube.

Николай Дроздов является знаменитым зоологом, путешественником и бессменным ведущим передачи «В мире животных», которую он ведет с 1977 года. Дроздов также принимал участие во многих документальных проектах. Так, например, он озвучил все эпизоды много серийных документальных фильмов британского телеканала «Би-Би-Си» — «Прогулки с динозаврами» и «Прогулки с чудовищами».