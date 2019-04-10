Эксперт оценил готовность России поставить Турции новую партию С-400

Давление США на Турцию из-за российских вооружений будет сильным, но Анкара имеет волю и характер, чтобы его выдержать. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Россия открыта для предложений

Российская Федерация открыта и обладает возможностями для расширения военно-технического сотрудничества с Турцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара собирается продолжать покупать российские системы зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, если Соединенные Штаты откажут ей в ЗРК Patriot.

«Вы знаете, что военно-техническое сотрудничество является очень важным измерением сотрудничества и взаимодействия России со многими зарубежными странами. Реализация такого сотрудничества, конечно, говорит об особом уровне развития двусторонних отношений, в том числе это относится и к Турции. Россия открыта, Россия обладает соответствующими возможностями, технологическими компетенциями и, конечно же, Россия ищет возможности расширения этого военно-технического сотрудничества. Это абсолютно нормальный процесс», — заявил Песков.

«США начали заметно нервничать»

По словам Дмитрия Родионова, Россия может поставить любое вооружение, в любом количестве и всем, кто этого захочет, если это не нарушает международных правил. Мощностей для производства у России хватит, был бы покупатель, а он есть, уверен эксперт.

«Наша техника издавна пользуется повышенным спросом, она себя неплохо зарекомендовала в условиях реальных боевых действий. С-400, помимо Турции, уже изъявляли желание купить страны Залива, включая Саудовскую Аравию. Последняя сегодня получила российские ТОС «Солнцепек». Думаю, и до С-400 дойдет дело», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт отметил, что США уже начали заметно нервничать. Пригрозили санкциями Египту, который хочет купить российские Су-35. Египту, в котором восемь лет назад при попустительстве США произошла революция. В результате чего к власти пришли исламисты, которых пришлось свергать.

«На что они рассчитывают? Что египтяне будут им в рот смотреть после этого? Или иракцы, которым они приостановили поставку уже купленных F-16, когда силы «Исламского государство» (организация запрещена в РФ, — Прим. ФАН) стояли под стенами Багдада? Кто, кстати, тогда иракцев выручил необходимым вооружением? Россия. США всем угрожают, Китаю, Индии. Но последние их открыто посылают уже, плевать они хотели на их санкции», — добавил Дмитрий Родионов.

Родионов подчеркнул, что на Турцию как на члена НАТО давление будет наиболее серьезное. Но США и Запад только давят, не предлагая ничего взамен. Например, Patriot последних модификаций они долго под различными предлогами отказывались поставлять или готовы поставить по завышенным ценам.

«Но Турция не Польша, которая готова сама платить за американскую базу, в Турции деньги считать умеют. К тому же наши комплексы не только по цене, но и по качеству впереди. Так что, извините. Продолжайте злобно скрежетать зубами, можете хоть до корней их сточить», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее в Совфеде пообещали помочь Турции найти замену американским F-35. В свою очередь Вашингтон угрожает Анкаре прекращением поставок F-35 из-за приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.