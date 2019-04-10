Монтян ответила Геращенко на слова о создании автономии в Донбассе

Парламент Украины никогда не поддержит инициативу создания автономии Донбасса в составе Украины, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Общественный деятель Татьяна Монтян считает, что у Геращенко нет политического будущего.

Украинский депутат заявила, что территории, подконтрольные ДНР и ЛНР, рано или поздно вернутся в состав Украины.

«Донецк и Луганск вернутся на Украину... Минские соглашения, кстати, определяют особенности местного самоуправления двух оккупированных регионов (для их плавного возвращения в юридическое поле Украины), но там нет ни слова об автономии. Ни о какой автономии там речи не идет, и Верховная рада никогда этого не поддержит», — написала политик в своем Facebook.

Адвокат и украинский общественный деятель Татьяна Монтян в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявила, что у Геращенко нет политического будущего, как и у сторонников действующего президента Украины Петра Порошенко. Вместе с тем она затруднилась спрогнозировать, что станет с Донбассом после смены власти.

«Геращенко и «порохоботы» доживают последние дни. А что будет дальше — не знает никто. Может произойти все, что угодно», — говорит общественница.

Собеседница агентства также предпочла не рассуждать о том, возможна ли в будущем федерализация Украины.

«Поживем — увидим. [Кандидат в президенты Украины Владимир] Зеленский — это кот в мешке. Что именно он будет делать и как — пока не знает никто. И смысла гадать на кофейной гуще нет никакого», — резюмировала Татьяна Монтян.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел антиконституционный государственный переворот. В результате Майдана к власти пришли радикальные силы националистического толка. Жители Донбасса отказались признать незаконную смену власти и объявили о своей независимости. В результате были образованы Донецкая и Луганская народные республики. Киевские путчисты отказались признать волеизъявление граждан ДНР и ЛНР и объявили о начале так называемой антитеррористической операции, фактически развязав гражданскую войну. В результате вооруженного конфликта, только по официальным оценкам ООН, погибли более 13 тысяч человек. Замглавы Народной милиции Эдуард Басурин в комментарии ФАН отмечал, что если бы в 2014 году произошла федерализация Украины, войны удалось бы избежать. К сожалению, киевский режим оказался недоговороспособным.