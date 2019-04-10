Засуха привела к глобальному дефициту зерна в Европе

Нью-Йорк, 10 апреля. Урожай зерна в 2019 году в очередной раз не сможет удовлетворить спрос европейских потребителей, поэтому в ход пойдут мировые запасы. Такой прогноз дала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

По данным ведомства, в текущем году урожай зерновых культур составит 2,66 миллиарда тонн, что примерно на 30 миллионов тонн меньше необходимого.

Как подчеркивают эксперты, об угрозе голода говорить пока рано, однако цены на зерновую продукцию и хлеб в Европе уже выросли в среднем на 6,3%. В частности, в Германии цены на данный вид товаров поднялись сильнее, чем на другие продукты питания.

Специалисты полагают, что к глобальному дефициту зерна в Европе привела прошлогодняя засуха. Для решения проблемы будут привлечены запасы, составившие в 2018 году около 873 миллионов тонн. Однако специалисты обратили внимание, что мировые запасы при этом сократятся на 44 миллиона тонн.

Стоит отметить, что ранее Росстат привел данные, согласно которым в России с 2012 по 2017 годы существенно выросла урожайность сельскохозяйственных культур, а именно более чем на 60%. В частности показатели урожайности пшеницы увеличились с 18,7 центнера до 33,2 центнера, на 77%. Кроме того, специалисты указали на рост урожайности ржи, ячменя и овца.

В прошлом же году году валовой сбор зерна составил порядка 106 миллионов тонн, о чем сообщали в Минсельхозе РФ. И это несмотря на то, что аграрии столкнулись с неблагоприятными погодными условиями, указали в ведомстве.

Более того, РФ увеличивает поставки продукции за рубеж. Например, в январе Сирия закупила у России 200 тысяч тонн пшеницы.