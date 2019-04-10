Итоги выборов президента в Казахстане подведут до 16 июня

Астана, 10 апреля. Центризбирком Казахстана должен установить итоги президентских выборов в республике и принять соответствующее постановление не позднее 16 июня, заявил заместитель председателя ЦИК Казахстана Константин Петров.

Выступая на заседании комиссии в среду, он уточнил, что на регистрацию избранного президента Центральной избирательной комиссией предусмотрено семь дней. Это означает, что все избирательные процедуры должны быть завершены до 16 июня.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил внеочередные выборы главы государства на 9 июня 2019 года. Он подчеркнул, что решение о досрочных выборах обсудил со своим предшественником Нурсултаном Назарбаевым. Кроме того, политик проконсультировался со спикерами обеих палат парламента, премьер-министром, конституционным советом и главами парламентских партий.

О своей отставке бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил в эфире центрального телевидения страны 19 марта. В соответствии с конституцией государства до проведения выборов Казахстан возглавил спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.