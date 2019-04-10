Гоблин «Пучков» рассказал о последствиях для переводчика, которого Путин назвал «бандитом»

На полях Международного Арктического форума Владимир Путин поправил переводчика, исказившего его слова во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Президент РФ в шутку назвал переводчика «бандитом» после того, как тот перевел словосочетание «шведские друзья» как «шведские партнеры». Эту ситуацию прокомментировал известный российский публицист и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков.

На встрече с главой правительства Швеции Владимир Путин сказал, что «наши шведские друзья» инвестировали в российскую экономику пять миллиардов долларов.

«Примерно 5 млрд инвестиций со стороны шведских наших друзей — так и есть, наших друзей шведских — вложено в российскую экономику», — сказал Путин, говоря о взаимоотношениях России и Швеции.

Однако переводчик на шведский язык вместо слова «друзья» использовал слово «партнеры», что не ускользнуло от президента России.

«Я сказал «друзей», а он — «партнеров». Вот бандит!» — тут же отреагировал Владимир Путин.

Трудности перевода.

Путин: Пять миллиардов инвестиций от наших шведских друзей. (После перевода - в адрес переводчика) Я сказал «друзей», а он - партеров. Бандит! pic.twitter.com/iXp9fSGHIQ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 апреля 2019 г.

Как заметил в комментарии Федеральному агентству новостей писатель, публицист, переводчик, блогер и общественный деятель Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», синхронный перевод — это довольно сложная и стрессовая работа.

«Синхронный перевод — это вещь очень сложная, которой способны заниматься далеко не все. Нужно слушать, что говорит босс, и тут же параллельно бодро переводить, зачастую не дожидаясь окончания фразы. Заниматься этим могут далеко не все. Для этого, кроме знания иностранных и родного языков, нужны специфические таланты и психические особенности. Ситуация крайне стрессовая. У переводчика пульс — 120 ударов в минуту. Оговорки неизбежны», — заметил «Гоблин» Пучков.

По его мнению, случившееся на встрече Путина и Левена — это не самая страшная ошибка.

«Но друг — это, железно, не партнер. Если речь идет о друзьях, то это именно друзья. Партнеры — это другое. Это разное. Но бывают вещи совсем нехорошие. Как когда-то американский переводчик перевел слова Хрущева как «мы вас похороним», хотя Никита Сергеевич такого не говорил. Но с тех пор эта фраза циркулирует в западных СМИ. И подобные ошибки переводчиков могут послужить поводом для международных конфликтов или, как минимум, серьезно охладить отношения между странами», — констатировал собеседник ФАН.

«Гоблин» посоветовал переводчикам тщательнее подходить к работе.