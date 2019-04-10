В Киеве переживают из-за стремления Германии сблизиться с Россией

Киев, 10 апреля. Германия хочет стать центром «цивилизации суши» и отдаляется от Соединенных Штатов, сближаясь с Россией, заявил украинский политический эксперт Олег Соскин в эфире UkrLife. По его мнению, такое развитие событий происходит на фоне выхода ключевого связующего звена Вашингтона — Великобритании — из Евросоюза.

Соскин считает, что немецким властям выгодны отношения с Москвой, нежели поддержка Киева.

«Для Германии в свете ухудшения отношений с США, естественно, в рамках этой модели так называемой цивилизации суши и противодействия цивилизации моря, эта модель союзнических отношений с РФ на евразийском континенте становится очень выгодной и востребованной», — отметил эксперт.

По его словам, Берлин стремится сформировать на всех уровнях «позитивную модель экономических отношений» именно с Россией, а Киев «очень серьезно мешает». Эксперт добавил, что на Украине переживают из-за стремления Германии сблизиться с РФ.

Он отметил, что Великобритания, выйдя из Евросоюза, оставит «все государства суши». Тем самым ЕС превратится в центр развития «цивилизации суши» и еще сильнее дистанцируется от американцев, считает Соскин.

«Исчезает этот связующий модуль в виде Великобритании. Конечно, Германия, которая всегда наперед все планирует, к этому начала готовиться… Но главное, конечно, это деньги. А «Северный поток — 2» практически полностью меняет геоэкономическую модель Украины», — констатировал он.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут от российского побережья до Германии через Балтийское море. Власти Германии, несмотря на давление США, не раз подчеркивали, что проект очень важен для страны. Американская сторона выступает против реализации проекта, поскольку хочет поставлять на европейский континент свой сжиженный природный газ, который в разы дороже российского.

Британцы в 2016 году проголосовали за выход Соединенного Королевства из Евросоюза. Изначально Brexit был запланирован на 29 марта 2019 года, но из-за того, что сторонам — Брюсселю и Лондону — не удалось договориться, выход Британии из объединения был перенесен.