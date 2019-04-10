Армия Хафтара взяла под контроль военную базу в 40 километрах от Триполи

Москва, 10 апреля. Ливийская национальная армия взяла под свой контроль военную базу, которая расположена в 40 километрах от Триполи. Об этом сообщает пресс-служба Ливийской национальной армии (ЛНА).

По данным ведомства, подразделения ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара установили контроль над военной базой в районе города Эль-Азизия, которую ранее занимали силы Правительства национального единства (ПНЕ)

«В результате ожесточенных столкновений в районе Эль-Азизия вооруженные силы заняли военную базу, проявив высокий профессионализм. После установления полного контроля над объектом на базе были обнаружены боевые транспортные средства», — говорится в сообщении пресс-службы ЛНА, опубликованном в Facebook.

В ведомстве также добавили, что в ходе военной операции подразделения ЛНА взяли в плен несколько бойцов вооруженных формирований, выступающих на стороне ПНЕ. Кроме того, войскам Хафтара удалось захватить 14 боевых машин и их экипажи на окраинах Триполи. В настоящее время наступление на столицу Ливии продолжается.

Напомним, 4 апреля командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступательной операции на Триполи, который находится под контролем сил ПНЕ. 5 апреля в Ливию прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Генсек ООН провел встречу с Хафтаром, в ходе которой командующий ЛНА заявил, что его армия продолжит наступательную операцию до полного освобождения ливийской столицы от незаконных вооруженных формирований.